A Xavi le gustaría quedarse toda la vida en el Barcelona

ESPAÑA – El técnico habló de su renovación y sacó conclusiones de la temporada.

El Barcelona volverá hoy a la actividad luego de coronarse campeón de La Liga, lo hará cuando reciba a la Real Sociedad y celebre con su afición. Xavi Hernández habló tras conseguir el objetivo, en el que no escondió su felicidad, pero también aprovechó para tratar el tema de su continuidad.

“Hemos hablado y no será un problema, no es la prioridad, la prioridad es hacer un equipo competitivo, no seré nunca un problema para el Barça. Yo me quedaría toda la vida, pero esto va de resultados, de sensaciones… Sigo con mucha ilusión, muchas ganas, ese es el objetivo”, dijo el técnico.

Acerca de lo logrado en la campaña opinó: “Pongo un notable al equipo. La Liga ha sido extraordinaria, pero en cambio no hemos cumplido las expectativas en Europa. El termómetro nuestro de la felicidad es ver la gente en la calle, cuando los ves con esa alegría, no tiene precio”.

“Nosotros hemos hecho una gran temporada, no hay que compararse con otros clubs. Nuestro baremo es dónde estábamos, el mérito es de todos, es una Liga colectiva, del club, me siento muy orgulloso”, finalizó.

Los culés ahora buscarán terminar el torneo con la mayor cantidad de puntos posibles, así como luchar por el título de portero de menos vencido de Marc André Ter Stegen y el pichichi de Robert Lewandowski.