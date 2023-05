¿Cumplirá con su palabra?

GUATEMALA. El delantero no destacó como se esperaba con el equipo.

Isaac Acuña fue uno de los refuerzos que llegó a Municipal para el Torneo Clausura 2023. El delantero fue una de las contrataciones que más llamó la atención, y desde un inicio el club espero que pudiera aportar con muchos goles.

El atacante estaba consciente que no contaba con el apoyo de los aficionados Rojos, y en sus primeras palabras indicó que si no lograba el título renunciaría a la institución.

“Se habla mucho de que no soy el refuerzo que quiso la afición, pero la verdad quiero decirles que me voy a preparar de la mejor manera para regalarles ese trofeo, y si no lo hago yo mismo pediré mi renuncia”, dijo Acuña en el momento de ser contratado por Municipal.

Por ahora el único movimiento que se conoce es la salida del técnico José Saturdino Cardozo, y la afición espera conocer los movimientos que hará el club en la plantilla para la siguiente temporada, en el que espera ver el nombre de Isaac Acuña como el de otros futbolistas.