Neto Bran se compromete a guiar a Mixco al título

GUATEMALA – El dirigente de los chicharroneros se mostró orgulloso de su club.

Neto Bran, presidente del Deportivo Mixco, se manifestó luego de la eliminación ante Xelajú MC en los cuartos de final, en la que insistió que se dio por un penal que no debió marcarse en el juego de ida, pero a pesar de eso, se mostró orgulloso de lo que hicieron los jugadores y se comprometió a luchar para conseguir el título.

“Por primera vez Mixco estuvo en la fase final de la Liga Nacional, perdemos por un penal que no fue, no estoy irrespetando a nadie, nada más al que nos marcó ese penal que no lo fue, porque de lo contrario la historia fuera otra, eso nos ha pasado en mucho tiempo, nunca nos pitaron uno a favor, al contrario nos sancionaron nueve”, dijo Bran.

“En Xela se hizo un buen trabajo, los jugadores lucharon, pelearon el partido, se logró contener al rival, pero su trabajo defensivo fue bueno. Perdimos la serie, pero no me siento defraudado, ni derrotado, llegamos a las mejores instancias y nunca lo habíamos hecho en la historia”, agregó.

Acerca de sus expectativas para la otra temporada comentó: “No se pudo en esta, pero tengo el compromiso de llevarlos al campeonato, espero hacerlos campeones por la gente de Mixco, el sábado se dio una prueba de lo que se puede hacer, vamos a hacer un gran trabajo en el próximo torneo y espero que pronto volvamos a estar en las finales, felicito a los jugadores por el esfuerzo y demostrar que no hay que rendirse”.

Los chicharroneros lograron mantenerse en la máxima categoría, luego avanzaron a las finales por primera vez en su historia, ahora se prepararán para el Torneo Apertura 2023.