Amarini opina que Xelajú clasificó de manera justa

QUETZALTENANGO – El técnico nacional habló luego de lograr avanzar a las semifinales.

Xelajú MC dejó en el camino a Deportivo Mixco para clasificar a las semifinales del Torneo Clausura 2023, algo que fue justo para Amarini Villatoro, por lo hecho en la serie, aunque mostró su preocupación porque su equipo continúa siendo poco efectivo de cara al marco rival.

“Fue una serie muy pareja con un buen equipo. Después de liberarse de la presión del descenso hizo una serie muy digna, pareja y definida por detalles. Al final fuimos justos ganadores, fuimos mejores. Cuando el entorno califica a Kevin Moscoso como figura del partido es porque nosotros llegamos”, dijo Villatoro.

Acerca de cómo se cerró el juego comentó: “Lógicamente en los últimos 10 minutos teniendo la serie a favor, el rival metiendo un doble punta y dos extremos tirados al ataque, yo tonto no soy. Había que defender los últimos diez minutos la ventaja que ya se tenía en esta serie. Siempre es mejor ser inteligente, que de valiente. Los valientes, hay varios técnicos sin trabajo. Fuimos inteligentes, arriesgamos cuando pudimos y buscamos ganar el partido, pero cuenta lo que hizo el rival”.

“Le doy mérito al rival, no me gusta menospreciar. Hicieron un gran torneo, estar 17 puntos abajo en el descenso, habla bien de lo que hicieron. No iba a ser fácil la llave, fue muy pareja y lo importante es que estamos en la semifinal, ganamos la serie 2-1 y somos justos ganadores”, agregó.

Villatoro también fue claro que sigue faltándole ser certero a su equipo: “Me preocupa que no seamos efectivos. Este partido no teníamos que sufrir. En el segundo tiempo fallados de cara al arco, Moscoso sacó jugadas importantes y en otras acciones nos apresuramos en la definición para terminar el partido tranquilo. No me gustó que no anotáramos”.

Los chivos cumplieron hoy con su segundo día de trabajo, mañana estarán emprendiendo su viaje rumbo a El Progreso, para el juego del miércoles ante Guastatoya por la ida de las semifinales.