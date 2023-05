OPINIÓN | El derrumbe

Iztapa inició el Clausura con 27 unidades, ocho arriba de Mixco, que era el undécimo y que también tenía una desventaja de nueve goles, lo que casi era un punto más para los Peces Vela.

Aunque en el Apertura los porteños no clasificaron, habían sido fuertes en su casa, ganando 20 de los 27 puntos, pero en el Clausura la suma total fue 20, 16 de ellos en El Morón, cifra muy pequeña para un equipo al que habitualmente le iba mal de visita, pero en su estadio, con una cancha pequeña e irregular, con una pared a un metro de la línea, con los aficionados encima de ese muro y con una temperatura que casi siempre superaba con creces los treinta grados, los resultados le eran favorables en una buena cantidad de partidos.

Es obvio que el plantel no tenía un buen nivel competitivo y tampoco una dirección adecuada, con extranjeros que no marcaban diferencia y con jugadores veteranos que sufrían demasiado con las condiciones climáticas, por lo que, mientras Mixco subía, Iztapa y Malacateco se derrumbaban, pero fueron los Peces Vela los descendidos por causas internas, los factores que he mencionado y muchos otros que hacen pensar que, si vuelven a la Liga Nacional, ese retorno no será rápido.

Este artículo también fue publicado en la sección de Deportes de Nuestro Diario el miércoles 10 de mayo de 2023.