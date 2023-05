Bernardo Silva sobre enfrentar al Real Madrid: Le tenemos respeto, pero miedo no

ESPAÑA. El Manchester City está listo para enfrentar al Real Madrid esta tarde.

Real Madrid y Manchester City protagonizarán la llave más atractiva de las Semifinales de la UEFA Champions League. El equipo inglés llegó ayer a España para disputar el partido de Ida, y uno de los jugadores que dio declaraciones en rueda de prensa, Bernardo Silva, habló sobre el compromiso.

“Les tenemos mucho respeto, sí, pero ningún miedo. ¿Por qué deberíamos temerles? Intentaremos mantener el impulso que hemos construido durante dos meses para llegar muy confiados a ganarles, sabiendo que por algo ganaron la Champions League la temporada pasada”, expresó.

En cuanto a lo que significa enfrentar al Real Madrid, el jugador del City dijo: “No se trata del escudo, nunca se trata del escudo. Si el Madrid no tuviera a (Luka) Modric, (Toni) Kroos, Vinicius, Benzema no ganaría nada, porque la camiseta no lo hace por sí sola”, comentó.

El partido dará inicio a las 13:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu, en lo que se espera un lleno total para este encuentro.