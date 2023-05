Guardiola no ve como venganza el juego ante el Real Madrid

ESPAÑA – El técnico analizó el duelo que tendrá contra los merengues.

Josep Guardiola habló con los medios de comunicación, previo a la visita de mañana del Manchester City al Real Madrid, en el que fue cuestionado por la eliminatoria del año pasado donde quedó fuera y que para él esta ocasión no es una revancha. Además, de su deseo que el City siempre esté en la lucha por el título.

«No estamos aquí para vengarnos, lo que sucedió en el pasado pasó y ya está. Hicimos todo lo que pudimos y no lo conseguimos. Hay que ser mejores y que venimos a tener un buen resultado… para tener la oportunidad en Mánchester», dijo.

“Nosotros vinimos aquí mejor mentalmente el año pasado por ganar la ida… y mira lo que pasó. Mendy sacó un balón en la línea y pasó lo que pasó. Esos detalles te llevan a una final o no. Hay un centro que igual deberíamos haber dado otro pase, tal vez debimos dormir la posesión; no sé, no sé. Tenemos que hacer una prestación cojonuda en los dos partidos, si no, será muy difícil», agregó.

Sobre sus expectativas con el City comentó: «Yo no quiero ser un equipo que hace locuras para ganar la Champions y luego está diez años sin estar en la competición. Yo quiero tener un proceso y que llegue el momento en el que estemos siempre ahí como lo están el Madrid, el Barcelona o el Liverpool».

«Yo soy un aficionado del Barcelona y sé lo que le costó llegar a ganar su primera Champions, pero después de ahí se mantuvo y eso es lo que quiero yo. Cada año estamos más cerca de ganar la Champions. No hay duda», finalizó.

El Manchester City enfrentará mañana a las 13:00 horas al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, en la ida de las semifinales.