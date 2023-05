Municipal fue superior pero el árbitro tuvo algunas equivocaciones, dice Garabello

ESCUINTLA. El entrenador del Deportivo Iztapa habló respecto a la derrota contra Municipal.

El equipo de los Peces Vela cayó en su visita a Municipal, al perder con un contundente 4-0. El técnico de Iztapa, Pablo Garabello habló respecto al resultado, y dijo: «No era lo que veníamos a buscar pero hasta en el primer gol de ellos el partido era muy parejo sabiendo la jerarquía y sabiendo lo bien que juega Municipal».

Eso sí, el entrenador comentó que no le gustó del todo el arbitraje, ya que a su consideración su equipo tuvo que haber tenido un penal a favor. «Si bien no fue un condicionante Municipal fue superior pero también hubo errores garrafales de los referis, bien pudo hacer terminado el juego 4-1 y no digo que con eso hubiésemos ganado, pero también contra Malacateco hubo un penal inexistente», recalcó.

A pesar de la derrota y de permanecer en la zona del descenso, el entrenador confía en que el equipo se puede salvar. «Tenemos que darle vuelta a la página y no estamos así por los árbitros, estamos así porque no hemos hecho las cosas bien pero todavía tenemos la vida para salvarnos del descenso».

Los Peces Vela ahora deben salir a ganar a Achuapa el domingo, y esperar que Mixco pierda en su visita a Santa Lucía, ese sería el único resultado que salvaría a Iztapa del descenso a la Primera División.