CRÓNICA | Ocho al hilo con Póker de Rotondi

Municipal logró su octava victoria consecutiva, goleando a Antigua gracias a un Póker de Eduardo Matías Rotondi.

El jugador argentino se despegó en el goleo individual, el que casi aseguró, mientras los ediles saltaron provisionalmente al liderato, en espera de que se complete la jornada.

Luego de unos pocos minutos de estudio, Antigua pareció tomar el control del partido, lo que hacía presagiar un juego entretenido en el estadio de El Trébol, en el que ambos propondrían futbol ofensivo.

De hecho, Matos tuvo dos llegadas para los locales y Carlos Mejía también hizo dos para la visita, pero una sola jugada bastó para que el encuentro cambiara sus derroteros, luego que Matos centró al segundo palo, Archila devolvió con la cabeza, todos los defensas aguacateros habían salido para dejar en fuera de juego a Rotondi, pero Castellanos se quedó clavado y dio validez al segundo cabezazo en el área por parte del ariete rojo, con lo que a los 16 minutos se abrió el marcador.

El partido cambió, Antigua se desordenó y terminó derrumbándose, encajando el segundo tanto a los 22 en otra pérdida de marca en el área, lo que permitió a Rotondi resolver de cabeza un nuevo servicio de Archila para el 2-0.

Aquello no era todo, porque los coloniales no tenían liderazgo dentro de la cancha y mucho menos afuera de ella, por lo que Cristian Hernández se hizo expulsar por dos faltas a medio campo que representaron sendas amarillas y la consiguiente roja al 29, mientras Lucas Gómez vio la roja directa a los 40, cuando el delantero fue en busca de un balón ante el achique de Kénderson Navarro, y aunque el delantero logró tocar el balón, impactó con la plancha en el pecho del cancerbero capitalino, por lo que Bryan López le enseñó el camino de las duchas.

Fue claro que Municipal tenía la consigna de sentenciar el partido al volver del descanso, por lo que a los 49 minutos amplió la diferencia luego de que Altán sirviera a Rotondi y el argentino se beneficiara de la displicencia de la defensiva aguacatera, que fue espectadora de primera fila en el 3-0.

Obviamente, con dos hombres menos no se esperaba ninguna reacción de los visitantes, pero al menos se pensó en que el alienador Ramiro Cepeda ordenara un bloque bajo para reducir los daños, pero eso no está entre sus conocimientos, por lo que siguió jugando abierto y Municipal se sintió cómodo para marcar el 4-0 al 58, cuando Eduardo Matías Rotondi entró con el balón dominado por el centro del área, batiendo a Linares y convirtiendo su cuarto gol de la tarde, 14 en su cuenta particular en el torneo.

Faltando más de media hora se pensó que los ediles podrían ir en busca de un marcador de escándalo, pero, aunque tuvieron algunas aproximaciones, especialmente con remates de Altán, el marcador no se movió más.

Con su contundente victoria Municipal igualó en puntos con Xelajú MC (40), teniendo ventaja los capitalinos en la diferencia de goles (20 a 18). El tercero en discordia es Comunicaciones, que tiene 38 puntos y un juego menos que ambos, por lo que una victoria esta noche en Quetzaltenango podría darle el primer lugar.

Antigua, por su parte, ya está clasificado con 29 unidades, pero su posición es la quinta y puede bajar más cuando se jueguen los partidos pendientes de esta fecha.

Vea todos los resultados y estadísticas de la Liga Guate Banrural haciendo click en los siguientes enlaces: