Reus: Me alegro de haber prolongado mi contrato

ALEMANIA. Marco Reus del Borussia Dortmunt seguirá defendiendo los colores amarillo y negro.

Marco Reus logró llegar a un acuerdo con el Bosrussia Dortmund, y continuará jugando en el equipo por al menos un año más llegando a 12 temporadas defendiendo la camisola negra y amarilla.

El jugador se mostró contento por haber estampado su firma que liga con el club, y ha dicho: “me alegro de haber prolongado mi contrato un año más, porque siempre he dicho que en mi carrera no querría jugar en ningún otro club que no fuera el BVB”.

Marco Reus es la leyenda del equipo y cuenta con 263 minutos en el que ha logrado anotar más de 100 defendiendo los colores amarillo y negro.

El Borussia Dortmund es el actual líder de la Bundesliga con 60 puntos, y se encuentra a cinco partidos de poder levantar el título en el futbol Alemán. El Bayern Munich es el sublíder en la tabla de posiciones con 59 unidades.