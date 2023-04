Xavi asegura que no tiene excusas tras la derrota del Barcelona

ESPAÑA – El técnico de los culés no escondió su molestia tras el resultado.

El Barcelona cayó ayer 2-1 ante el Rayo Vallecano, desperdiciando una oportunidad de alejarse a 14 puntos del Real Madrid, algo que molestó a Xavi que aseguró que su equipo fue superado por el rival.

“Quiero pensar que ha influido la dificultad de ganar esta Liga. No era normal la puntuación que llevábamos, que es espectacular. Hemos hecho un mal partido ni hemos estado cómodos y ellos han estado inmensos siendo agresivos y sin dejarnos jugar”, dijo Hernández.

Acerca de que le faltó a sus dirigidos comentó: Ellos han tenido más intensidad y no hemos competido como se requería aquí para ganar. Estoy enfadado. Además, las que las que hemos tenido no las hemos acertado y después nos ha penalizado mucho el segundo gol, con esa jugada y el remate en De Jong”.

“Nos faltó entender el hombre libre por dentro, no hemos desequilibrado por fuera y el Rayo ha ganado más duelos. En la primera media hora hemos abusado del pase largo y era algo que no hacía falta. Nos ha costado y hemos estado más espesos de lo normal. No hay ninguna excusa”, agregó.

“El mensaje a los futbolistas es sencillo: queda mucho, no hay nada hecho, no está la Liga ganada no se ha acabado. Este es el problema. La Liga la debemos merecer y hoy no hemos merecido ganar. Todo cuesta”, finalizó.

Los blaugranas volverán a la actividad del sábado 29 de abril, cuando reciban la visita de Betis a las 13:00 horas.