VIDEO | Amarini: Cuando uno está molesto dice cosas sin sentido

QUETZALTENANGO – El estratega de los chivos habló luego de que se enojara por un cuestionamiento.

Amarini Villatoro, técnico de Xelajú MC, se mostró molesto luego que fuera preguntada la razón por la que no usa dos delanteros, por lo que el técnico no dudó en decir que en estos tiempos nadie lo hace y que hay que actualizarse, es algo que él no va a cambiar.

“No me gusta dar entrevista después de los juegos, porque uno está muy molesto, soy una persona a la apariencia muy tranquila, pero soy muy efusivo y cuando pierdo la cabeza es por completo, mencionaron lo de los dos delanteros, pido perdón a su término, generalmente lo dije mal”, dijo Villatoro.

“De inicio casi ningún equipo juega con dos delanteros, es una variante dentro del partido, yo he jugado mucho con dos delanteros, he sacado buenos resultados así, más que todo con el 3-5-2, pero yo lo decía con el 4-4-2, es raro el equipo que juega así en el plano internacional, muchas veces pensamos que acumular gente arriba nos hará llegar más”, agregó.

Los chivos viajaron desde ayer a la ciudad colonial en donde hoy a las 20:00 horas visitará la cancha de Antigua GFC.