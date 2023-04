Xinabajul identificó al aficionado que provocó la sanción

HUEHUETENANGO – Los occidentales se dedicaron a buscar al mal seguidor.

Xinabajul – Huehue fue multado hace unos días con la cantidad de 25 mil quetzales luego que hubiera lanzamiento de objetivos en el último partido ante Municipal, esto debido al lanzamiento de una botella al terreno de juego.

La directiva de la X puso restricciones para la entrada de dicho juego y solicitó a sus seguidores tener un buen comportamiento, pero a pesar de eso hubo uno que no hizo caso y le costó caro al club.

El club recibió un video del aficionado que lanzó la botella al campo, por lo que inmediatamente lo publicó y fue claro que aunque no tiene sus datos, con su imagen es suficiente para no dejarlo ingresar al campo.

Este fue el comunicado del equipo:

“Estas actuaciones no solo perjudican a una persona en especial si no que perjudican a la Directiva, al equipo, al estadio y a ustedes aficionados, entonces hacemos el llamado a que esto no vuelva a pasar porque hacemos quedar mal no solo al equipo si no a todo un departamento”

“Hay cosas que también no están en nuestras manos y no podemos estar al tanto de todo lo que pase en el estadio así que como aficionados les pedimos que sienpre defiendan al equipo y no hagamos quedar mal al equipo de Xinabajul- Huehue ni al departamento de Huehuetenango”

“Acá se deja al mal aficionado que tiro este objeto al terreno de juego lamentablemente no tenemos el nombre pero con tener la imagen es más que suficiente”.