Ordóñez todavía no da seguridad de jugar para la Selección Mayor de Guatemala

GUATEMALA. El delantero que milita en la MLS habló sobre si jugaría con la Selección Mayor de Guatemala en un futuro.

Arquimides Ordóñez llegó ayer en horas de la tarde a nuestro país, para incorporarse esta semana en un microciclo de trabajo con la Selección Nacional Sub-20 de Guatemala.

A su salida del Aeropuerto Internacional de La Aurora, el delantero del Cincinnati habló a los micrófonos de Guatefutbol.com, en el que comentó sentirse contento por estar en el país y de vestir nuevamente la camisola de la Azul y Blanco.

Sin embargo, también se le consultó sobre su posibilidad de poder jugar con la Selección Mayor de Guatemala, y dijo: “Cuando me hablaron para jugar con Guatemala lo hicieron inicialmente para jugar con la Sub-20 y no me hablaron nada del equipo mayor. Por ahora ahora me enfocaré en la Copa del Mundo Sub-20 y luego veremos”, explicó.

Aunque Ordóñez ya tuvo la oportunidad de poder jugar con la Selección Mayor de Guatemala fue en un amistoso, y cuando estuvo en los planes de Luis Fernando Tena para jugar los partidos contra Belice y Guayana Francesa por la Liga de Naciones B, prefirió quedarse con su club por razones deportivas, eso sí, dejando claro su compromiso con la Sub-20.

Arquimides Ordóñez es uno de los principales jugadores del equipo de Rafael Loredo, y en quien está depositada la confianza para liderar la Sub-20 de Guatemala en la Copa del Mundo.