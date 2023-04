Amarini siente que su equipo se ha vuelto conformista

QUETZALTENANGO – El estratega chapín analizó la actualidad de los chivos.

Xelajú MC sigue de líder del Torneo Clausura 2023, pero los últimos resultados no han sido buenos, porque de los solamente ha ganado dos juegos de los nueve anteriores, algo que preocupa al entrenador Amarini Villatoro quien asegura que su plantel se ha vuelto conformista.

“Tenemos que mejorar mucho en lo individual y colectivo, todos tenemos que tomar más responsabilidad y yo exigir más, porque estamos para dar más en los partidos que quedan”, dijo Villatoro.

Sobre los aspectos a mejorar comentó: “Hay que ser más precisos, tener más imaginación, debe pensar más el plano individual en los uno a uno, en los centros, en la definición, los jugadores deben asumir esa responsabilidad y yo darles las herramientas para que lo hagan de una mejor manera”.

“Como cuerpo técnico quisiera que nunca se tropezara, salimos molestos y enojados el sábado, hay que aceptar que se tuvo un mal resultado de local, somos los responsables, no nos vamos a esconder, porque se tuvo un hombre más y no se sacó ventaja”, agregó.

“No somos regulares y es algo que me preocupa, no es tanto el daño, hemos quedado en dos partidos con un hombre más, pero no hemos aprovechado, otra cosa es que hemos perdido el hambre, nos hemos vuelto conformistas y hay que cambiar el chip, es normal que se tenga un bache, hasta los equipos más grandes a nivel mundial les ha pasado y en esta segunda vuelta nos ha sucedido”, finalizó.

Los quetzaltecos viajaron desde ayer a Malacatán, San Marcos, donde hoy a las 12:00 horas enfrentarán a los Toros.