CRÓNICA | Los Cremas se pegaron a los Súper Chivos y Santa Lucía quedó casi descendido

Comunicaciones derrotó a Santa Lucía Cotzumalguapa y quedó a un solo punto del líder Xelajú, mientras los Jaguares están con pie y medio en la Primera División.

Diecisiete segundos bastaron para que Jorge Aparicio estremeciera el palo derecho de la portería de Javier Colli, lo que mostraba la decisión que tendrían los Cremas para ir al frente en busca de los goles que le dieran la victoria.

Esa jugada no fructificó, y tampoco muchas otras en las que los albos, especialmente por intermedio de Oscar Mejía, tenían una mala finalización de las jugadas, pero el partido se jugaba en el medio campo de los visitantes, que no podían hacer tres pases seguidos para salir de la asfixia a la que estaban siendo sometidos, lo que implicaba no poder llegar nunca a la meta de Fredy Pérez.

Comunicaciones había insistido de varias maneras, pero abrieron el marcador de la forma más sencilla, con un pase en profundidad de Lynner García a Rafael Morales y el Cucurucho sirvió a la espalda de los zagueros, para que Oscar Mejía, con todo el marco a su disposición, anotara el 1-0 a los 28 minutos.

Aunque Ronald Gómez reaccionó con el ingreso de Rodríguez por Contreras, el partido no cambió en lo absoluto, continuando el dominio abrumador de los capitalinos, aunque sus oportunidades de gol ya no fueron tantas, siendo la más importante un potente disparo de Azarías Londoño que le quitó pintura al palo izquierdo de los Jaguares, equipo que solo merodeó en una ocasión el área de Fredy Pérez, pero sin causarle ningún problema.

Aunque en el inicio del segundo período Santa Lucía pareció salir con otra mentalidad, en pocos minutos Comunicaciones volvió a tomar el control y el dominio territorial, pero no contaba con tanta claridad como en el primer tiempo.

Sin embargo, la presión alta le dio resultado a los locales, porque José Corena le robó el balón a Zamora, avanzó unos metros y desde afuera del área hizo un violento remate directo al ángulo superior izquierdo de la meta sureña para el 2-0 que, en aquel momento, parecía sentenciar el partido.

Pero una mano absurda de Nicolás Samayoa en su propia media luna se convirtió en el tanto del descuento para Santa Lucía, luego que en el tiro libre Mafre Icuté chocara el balón en el travesaño y el rebote rebasó la línea de sentencia para el descuento del equipo visitante al 68.

Afortunadamente para Comunicaciones, y nada bueno para Santa Lucía, al minuto 75 llegó el tanto que selló el marcador, luego que Javier Colli no pudo retener un fuerte disparo de Karel Espino, siendo Lynner García quien llegó al rebote para convertir el 3-1.

De la parte final del partido quedaron para el apunte varios remates de media distancia de Espino y García, sin contar con una jugada de Eddy Palencia que no pudo definir Londoño, mientras del otro lado Kenner Lemus no pudo hacer un buen remate luego de un servicio de Gaona.

Aparte de eso, hay que mencionar un conato de bronca que se saldó con una amarilla para Diego Santis y Edwin Fuentes, pero el luciano ya tenía una, por lo que al 85 los Jaguares se quedaron con uno menos.

El travesaño salvó a Santa Lucía Cotzumalguapa de otro gol en contra pocos segundos antes del final, pero, más allá de eso, los lucianos quedaron con la soga al cuello, porque si en esta jornada triunfan Iztapa ó Mixco, quedarán matemáticamente descendidos, pero de no ser este fin de semana podría ser el próximo miércoles, ya que la situación de los excampeones es irreversible.

Del otro lado, Comunicaciones se puso a un solo punto de Xelajú MC con la misma cantidad de partidos, pero los Súper Chivos jugarán mañana en Malacatán, en donde -de sumar- volverán a distanciarse de los albos, pero si no lo hacen pondrán en peligro su liderato cuando los albos pongan al día su calendario.

