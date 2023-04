No existe el miedo contra Canadá, dice José Pinto

GUATEMALA. El defensor de Guatemala analizó el grupo que ocupa Guatemala en la Copa Oro.

Este viernes se realizó el sorteo para la Copa Oro 2023, en el que la Selección de Guatemala quedó en el Grupo D junto a Canadá, Cuba, y el vencedor de la preliminar, que bien podría ser Trinidad & Tobado.

José Pinto, uno de los habituales jugadores de la Selección Nacional de Guatemala, habló para Guatefutbol.com sobre el grupo que ocupará en la Copa Oro, y dijo: “Estábamos pendientes del sorteo, del grupo que nos tocaría y de los rivales que nos tocarían. Hoy se sabe que nos toca Canadá, Cuba y un ganador de una preliminar, así que estamos entusiasmados por estar en una Copa Oro y poderla disputar al máximo. Trataremos pasar de grupo como primera meta, y después buscaremos ir avanzando para llegar lo más lejos posible”, señaló.

Sobre enfrentar a la selección de Canadá una de las potencias del región, el experimentado jugador dijo: “Considero que el miedo no existe. Los que hemos trabajado en selección no le hemos tenido miedo a ningún rival y me imagino que la ideología para preparar ese juego será tal y como lo hicimos contra México cuando empatamos”, explicó.

Guatemala tuvo un grupo favorable, por lo que se espera que pueda superar sin problemas a Cuba, como también al vencedor de la llave preliminar.