Xavi: La derrota del Madrid nos motiva

ESPAÑA – El técnico de los culés espera aumentar la ventaja contra su acérrimo rival.

Xavi Hernández valoró la posibilidad de poder ganar La Liga, esto tomando en cuenta que el Real Madrid cayó el sábado ante el Villarreal y hoy el Barcelona si vence al Girona, podría alejarse a 15 puntos y así acercarlo al título.

«Para nosotros ya era un partido muy importante, pero después del partido del Madrid nos podemos poner a 15 puntos faltando 30 por disputarse. Tenemos una gran oportunidad. No podemos fallar», dijo Hernández.

«Queremos ser campeones y nos daría un margen muy importante. Faltan 10 jornadas. Ante el Girona será un partido complicado. Sabe lo que hace con balón y sin él es un equipo compacto y solidario. Nos costará seguro, pero estamos motivados», agregó.

Sobre los resultados de este fin de semana comentó: “La derrota del Madrid nos motiva aún más para ir a conseguir la victoria. la Liga es la competición más justa porque te dice exactamente cómo has estado durante la temporada»

«No voy a entrar en una guerra de lo que se dice o no se dice. Nosotros valoramos mucho esta Liga, será una temporada muy buena. Y contra un señor equipo como es el Real Madrid, vigente campeón de la Liga y de la Champions. Desde dentro le damos mucho valor, si no se le da desde fuera no lo podemos controlar», finalizó.

La jornada 28 del campeonato español terminará hoy cuando los blaugranas enfrenten al Girona. El Barcelona es puntero con 71 puntos y de ganar llegaría a 74, por los 59 que tiene el Real Madrid