El Juego contra Municipal no será fácil, dice Frank De León

QUETZALTENANGO. El volante de los Rojos marcó ante Achuapa y toma confianza para esta segunda vuelta.

Frank De León fue uno de los autores de la victoria de Xelajú por 6-1 sobre Achuapa el pasado sábado. El jugador superó una lesión y contó con la confianza del entrenador Amarini Villatoro para este partido.

“La verdad estoy contento de volver a anotar. Me vi afectado por una lesión y que bueno que el profesor me dio la confianza de iniciar en el once titular, y estoy contento por la anotación, pero lo estoy más por la victoria que logró el equipo”, comentó De León.

En cuanto a enfrentar a Municipal mañana miércoles, el jugador dijo: “Ahora se que nos espera un partido fuerte contra un gran rival (Municipal) que quiere sumar de tres y que seguramente será un partido complicado. Es un equipo que tiene grandes jugadores y que de local es muy intenso. ”, señaló Frank De León.

El volante Chivo comentó que para seguir en la primera casilla deben ganar y afirmó que mantenerse en la primera posición es uno de los objetivos. “El objetivo es estar primero y lo más importante es llegar bien a las finales, pero tenemos que seguir haciendo bien las cosas. Ganar de visita y sumar de local nos mantendrá en la primera posición”.