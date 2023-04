Contreras: Yo no vivo de los goles, lo importante son los títulos

GUATEMALA. José Manuel Contreras habló de su triplete.

José Manuel Contreras tuvo una mágica noche con Comunicaciones el pasado sábado, al marcar un triplete frente a Antigua en la victoria por 4-0.

El capitán de los Cremas, José Manuel Contreras, habló sobre el resultado contra los Panzas Verdes, y dijo: “Estamos contentos. Sabíamos que iba a ser difícil por que es un equipo que juega muy bien, pero creo tuvimos una noche buena grupal. Lo importante fue el resultado grupal y creo que eso es lo más rescatable”

En cuanto a su triplete Contreras comentó: “En huehue me tocó fallar un penal, sabía que me iba a tocar la revancha pero no pensé que fuera a ser tan luego. Más allá de los goles, del triplete, en lo personal me voy contento por el rendimiento del equipo. Yo no vivo de los goles, yo vivo de asistencia y de que este club gane títulos”.

José Manuel Contreras marcó su segundo triplete en su carrera, ya que contra Suchitepéquez colocó su primer Hat-Trick en el 2015 en la victoria de 7-1 contra los Venados.