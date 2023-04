Ancelotti espera dirigir al Real Madrid hasta el 2034

ESPAÑA – El italiano da tranquilidad sobres su futuro en el equipo.

Carlo Ancelotti habló luego del triunfo del Real Madrid de 6-0 ante el Valladolid, en el que fue cuestionado sobres su futuro en el club y fue claro en decir que su deseo es continuar, a pesar de saberse que la Selección de Brasil desea contratarlo.

“La seguridad me la da el equipo que tengo, los jugadores que tengo, el cariño que me da el club… Esto es la seguridad y la tranquilidad. Creo que este año también podemos trabajar hasta el final. Ayer aclaré que no voy a hablar de mi futuro los próximos dos meses. Creo que también os va a cansar a vosotros. No te preocupes con mi futuro. Tranquilo”, dijo.

Acerca de qué si alguien se ha comunicado con él o llamado para saber su postura comentó: “No, ninguna llamada, ningún Whatsapp. Mi teléfono no lo conocen muchos (sonríe)”.

“Lo que haré en el futuro no lo puedo saber. Como dije ayer, y lo digo por última vez hoy, mi contrato caduca en 2024 y mi idea es llegar al final de mi contrato y si el Madrid está contento conmigo, llegar a 2034”, finalizó.

El italiano ha sido vinculado con la selección verdeamarella, pero hasta el momento tiene como prioridad seguir con los merengues.