CRÓNICA | El Moyo conduce a los Cremas en la goleada contra Antigua

Comunicaciones venció 4-0 a Antigua GFC con un triplete de José Manuel Contreras, que tuvo una noche inspirada para conducir a los albos a una victoria por un marcador absolutamente inesperado.

En los primeros minutos el ritmo no fue muy grande, con los dos equipos estudiándose o quizá respetándose mucho, pero fueron los visitantes los que quisieron tomar el control, haciendo las jugadas que tanto resultado le dieron a los cremas con Oscar Santis, es decir, los cambios de frente o los pases diagonales en profundidad, pero Lelito no lograba desbordar a Erick González y lo único que ganaba era la silbatina de quienes hasta hace muy poco le aplaudían.

Eso hacía que, aunque los visitantes generaban la impresión óptica de ser dominadores, sus llegadas no tenían una buena finalización, mientras los albos se asomaban nada más con remates de media distancia, pero estos le daban problemas a Víctor Ayala, por lo que las mejores ocasiones eran para los locales, aunque tuvieran menos jugadas de ataque.

El empate se rompió a los treinta minutos, cuando Robinson perdió el balón en su propia área ante la presión de Londoño, quien lo cedió a Sánchez y este abrió a Contreras, que remató potente y colocó el balón en el ángulo superior derecho de la portería colonial para el 1-0 a los 30 minutos.

Antigua sintió el golpe y no tuvo una reacción que le permitiera acercarse al empate; al contrario, en uno de sus avances perdieron el balón y Lynner García encabezó el contragolpe, aunque este terminaba en un enredo en el que hubo dos intentos de remate y otros tantos de despeje, hasta que el propio Lynner se barrió para empujar el balón a la posición de Contreras y el Moyo lo hizo pasar sobre tres defensas aguacateros, alojándolo en el ángulo superior izquierdo para un golazo que también significaba el 2-0 a los 38.

En lo que faltaba del primer período no hubo nada trascendente, pero desde el inicio del segundo Comunicaciones mostró que no estaba dispuesto a sufrir sorpresas, por lo que tomó el control y se hizo dominador absoluto del encuentro, tanto así que a los 51 anotó el tercero, luego que José Manuel Contreras convirtió un penal tras un pisotón de Robinson sobre Lynner García en el área visitante.

Fue el segundo Hat Trick de José Manuel Contreras en su carrera, ambos con Comunicaciones. El otro fue contra Suchitepéquez, a quien vencieron 7-1 el 11 de marzo de 2015. El Moyo llegó a 80 goles en su carrera, siendo 71 de ellos con la camiseta blanca.

El partido se acabó, porque Antigua bajó los brazos y perdió cualquier esperanza que pudiera haber tenido. Ya no aparecieron Santis, Bradley, Hernández, Mejía ni ninguno de los que -en teoría- podían hacerle daño a Comunicaciones,

David Chuc tuvo dos oportunidades para ampliar el marcador, pero le ganó la ansiedad, pero de manera casual llegó el 4-0, luego que el propio Chuc no pudo hacer un buen remate y el balón derivó a la posición de Azarías Londoño, que levantó la pierna izquierda y lo desvió a donde Ayala no podía hacer nada. Eso sí, hay que advertir que el panameño estaba en posición adelantada, algo que no observaron los colegiados. Se jugaban 79 minutos.

Romario pudo descontar a los 88, pero falló debajo del marco, por lo que la pizarra no se movió más y quedó sellado el 4-0, siendo la segunda vez que los albos le ganan con esas cifras a los aguacateros, habiendo sido la primera en el juego de ida de la Final del Clausura 2001 en el estadio Pensativo.

Con su contundente victoria Comunicaciones asciende provisionalmente al tercer lugar, mientras Antigua GFC cayó al octavo lugar.

