Villatoro sacó conclusiones positivas de los amistosos en el extranjero

QUETZALTENANGO – El técnico nacional aprovechó para ver a todos los jugadores.

Amarini Villatoro, técnico de Xelajú MC, comento que sacó conclusiones positivas luego de los amistosos ante Cobán Imperial en Estados Unidos, en el que aprovechó para darle actividad a jugadores que no han tenido minutos en el torneo y a su punto de vista hicieron un buen trabajo.

“Agradecido por el recibimiento, el apoyo de nuestra afición, que fue parte de lo positivo porque es gente que no puede ver a su equipo al Mario Camposeco, ver a los jugadores, nos hicieron sentir como en casa”, dijo sobre el viaje.

Sobre las conclusiones que sacó comentó: “En lo deportivo bien, se trató de darle minutos a jugadores que casi no han jugado, de alguna manera nos da una pauta en lo que pueden aportar de acá al cierre en las fechas que quedan”.

“Son jugadores que no tiene ritmo, quiera que no hubo lapsos en los que le costó, pero me gustó la actitud, la gana de mostrarse y el interés que uno los tome en cuenta, eso es algo que valoro, la gira nos dejó muchas cosas positivas”, agregó.

Villatoro espera que se incremente la competitividad en el grupo, porque esto ayudará para que se mejore el nivel del equipo y por ende ser protagonistas en el torneo.