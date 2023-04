Marvin Ceballos se esforzará por volver a la Selección Nacional

HUEHUETENANGO – El atacante nacional no escondió su deseo por regresar al combinado guatemalteco.

Marvin Ceballos se ha recuperado de una larga lesión y ha comenzado a tener actividad con Xinabajul – Huehue, con el que ha logrado afianzarse en la titularidad, así como iniciar a anotar goles, con lo que su es inevitable pensar en su retorno a la Selección de Guatemala.

Ceballos no escondió su deseo por volver, pero sabe que la última decisión la tiene Luis Fernando Tena y es por eso que intentará continuar con su nivel dentro del campo.

“Me lo dicen mucho desde que regresé, lo busco con mis actuaciones, no es un tema mío es del cuerpo técnico de la Selección. Me gusta más hablar en el campo que afuera, haré lo que pueda y me esforzaré, pero la decisión es de ellos”, dijo Ceballos.

Acerca de su rendimiento con la X comentó: “Gracias a Dios me pude recuperar de mi lesión, fue complicado, hubo varias cosas que me afectaron, pero regresé con hambre de aportar al equipo, es feo solo ver desde afuera, pero ahora estoy disfrutando mucho, los minutos que tenga daré lo mejor por el escudo”.

El atacante no ha sido tomado en cuenta desde la llegada de Tena a la azul y blanco, pero con Amarini Villatoro fue uno de los infaltables, siendo una de las piezas fundamentales para ascender de la Liga C a la B en la edición anterior de la Liga de Naciones de la Concacaf.