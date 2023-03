Figo Montaño responde sobre su tatuaje que dice Indonesia 2023

GUATEMALA. El jugador de la Selección Nacional de Guatemala aseguró que su tatuaje tiene mucho significado.

Mucho se ha hablado sobre la cancelación por parte de la FIFA para que Indonesia pudiera organizar el Mundial Sub-20 en los meses de mayo y junio.

Cuando la Selección Sub-20 ganó su boleto al Mundial de Indonesia 2023, el jugador de la Azul y Blanco, Figo Montaño, se tatuó en el antebrazo izquierdo un boleto diciendo “Soy Mundialista Indonesia World Cup U20”.

Sin embargo, ahora que la Copa del Mundo ya no se realizará en Indonesia, el jugador comentó que le han preguntado si se lo corregirá, pero Montaño con mucho orgullo ha respondido que se lo dejará porque significa mucho para él.

“El tatuaje me lo voy a dejar porque eso fue lo que ganamos y fue en la fecha que ganamos el pase. Me lo voy dejar para toda mi vida. La gente me ha dicho de todo, pero estoy tranquilo”, expresó el futbolista.

Figo Montaño fue parte de la delegación que ganó el boleto al Mundial el año pasado, y ahora se perfila para estar en la nómina final del entrenador mexicano Rafael Loredo.

Por ahora se dice que el Mundial de la Sub-20 se realizará en Argentina, y que solo es cuestión de horas para que la FIFA lo haga oficial.