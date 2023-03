Enfrentamientos y calendario confirmado para las Finales de la Liga de Naciones Concacaf 

La segunda edición de las Finales de la CNL se jugará entre los cuatro ganadores de los grupos de la Liga A; México (Grupo A), Panamá (Grupo B), Canadá (Grupo C) y Estados Unidos (Grupo D), y consistirá de semifinales, partido por el tercer lugar y una final. Todos los partidos se jugarán en el Allegiant Stadium, en Las Vegas, Nevada.

Las semifinales, el jueves 15 de junio, verán a Panamá (2) vs Canadá (3), seguido de Estados Unidos (1) vs México (4). Los enfrentamientos de semifinales han sido determinados de acuerdo con los resultados de la fase de grupos, con el equipo mejor clasificado enfrentando al equipo peor clasificado (1 v 4 y 2 v 3).

Estados Unidos (10 puntos, +12 DG) Panamá (10 puntos, +8 DG) Canadá (9 puntos, +8 DG) México (8 puntos, +5 DG)

Las semifinales serán seguidas por el partido por el tercer lugar y la final el domingo 18 de junio. La final coronará al segundo campeón de la CNL después de que Estados Unidos ganó la edición inaugural en 2021.

Calendario para las Finales de la Liga de Naciones Concacaf 022/23

Jueves, 15 de junio de 2023 – Semifinales

SF1: 4:00 pm PT/local (7:00 pm ET) Panamá vs Canadá

SF2: 7:00 pm PT/local (10:00 pm ET) Estados Unidos vs México

Domingo, 18 de junio de 2023 – Partido por el tercer lugar y final

3rd: 3:00 pm PT/local (6:00 pm ET) Perdedor SF1 v Perdedor SF2

F: 5:30 pm PT/local (8:30 pm ET) Ganador SF1 v Ganador SF2

Liga de Naciones Concacaf 2022/23

La CNL 2022/23 comenzó con una Fase de Grupos que involucró a las 41 Asociaciones Miembro de Concacaf divididas en tres ligas. Estos emocionantes partidos tuvieron lugar durante las Fechas FIFA de junio de 2022 (fecha doble) y marzo de 2023.

Al cierre de la fase de grupos, los cuatro primeros lugares de la Liga A; México (Grupo A), Panamá (Grupo B), Canadá (Grupo C) y Estados Unidos (Grupo D), aseguraron su participación en las Finales de la CNL en Las Vegas.

Además, los ganadores de la Liga B: Cuba (Grupo A), Haití (Grupo B), Nicaragua (Grupo C) y Guatemala (Grupo D), y los ganadores de la Liga C: Sint Maarten (Grupo A), San Cristóbal y Nieves (Grupo B), Santa Lucía (Grupo C) y Puerto Rico (Grupo D), aseguraron su ascenso a las Ligas A y B, respectivamente, para la tercera edición de la competencia.

La Fase de Grupos también sirvió para clasificar a los equipos para la Copa Oro Concacaf 2023. Más detalles sobre la Copa Oro y los equipos nacionales masculinos que participarán en la competencia que comenzará el 16 de junio.

La primera edición de las Finales de la CNL tuvo lugar en Denver, CO, en junio de 2021, y culminó con una final épica entre México y Estados Unidos. Un penal en tiempo extra del delantero estadounidense Christian Pulisic resultó ser el momento decisivo y sirvió como el gol de la victoria en la victoria por 3-2 de Estados Unidos, que se coronó como el primer campeón de la CNL.