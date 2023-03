Xavi y Ancelotti se cruzan de palabras

ESPAÑA – Ambos técnicos tuvieron un pequeño cruce a consecuencia del VAR.

El Barcelona venció ayer 2-1 al Real Madrid y le sacó una ventaja de 12 puntos en la tabla de posiciones, por lo que dio un gran paso en sus aspiraciones para ganar La Liga, pero este resultado se dio luego de una jugada en la que le anularon un gol a Marco Asensio en los minutos finales.

Carlo Ancelotti se mostró molesto con la decisión del VAR, porque a su juicio el tanto era legal. ¿El gol anulado a Asensio? Me quedo con la duda. Seguro no hay nada. Tenemos derecho a tener esa duda.

“Nos vamos a Madrid con dudas del fuero de juego, no sé… en el Mundial parecía todo muy claro con estas decisiones. Yo me quedo con la duda”, agregó el italiano.

Por otra parte, Xavi no tardó en contestarle al técnico merengue: “El fuera de juego es claro. Me sorprenden las palabras de Ancelotti. Es científico. No hay más debate. Los últimos minutos los he vivido feliz. Creo que hemos sido mejores y el resultado es justo. El 0-1 ya era injusto. El equipo se ha vaciado y eso me llena de orgullo”.

Este encuentro se disputó en medio de la polémica del Caso Negreira, luego que el Barcelona pagara millones al vicepresidente del departamento de arbitraje y donde el club es acusado de actos de corrupción.