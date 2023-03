Márquez: Papá y mamá esto es por ustedes

GUATEMALA – El doblete del volante nacional tuvo una dedicatoria especial.

Jean Márquez hizo un doblete el pasado sábado en el triunfo de Mixco ante Deportivo Iztapa, el centrocampista vivió de manera especial sus anotaciones, no solo por el resultado deportivo, sino también por un sentimiento personal.

Márquez dio a conocer en sus diferentes perfiles oficiales que sus tantos iban dedicados a su papá y mamá, quienes lamentablemente fallecieron y es por eso que el futbolista les dedicó unas emotivas palabras.

“Uno para papá y uno para mamá hasta el cielo, Dios me dio a los mejores padres que a través de sus principios y valores me enseñaron a seguir adelante siempre, no a sido fácil cuando ya no están físicamente, pero en el corazón vivirán eternamente, recuerdo perfectamente todo su apoyo, cariño y emoción… tanto por decir de este camino, pero mucho más por agradecer”, redactó

“¡Siempre doy lo mejor de mí! Con esfuerzo y disciplina los resultados siempre se dan. Mamá y papá un abrazo al cielo esto es por ustedes”, finalizó.

Con sus dos goles, Jean Márquez llegó a ocho goles en 65 partidos con la camiseta de los mixqueños, club en el que se ha convertido en capitán y referente.