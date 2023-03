Guardiola no siente obligación en ganar la Champions League

INGLATERRA – El técnico español le vuelve a quitar importancia a la competición europea.

Josep Guardiola compareció hoy ante los medios de comunicación, previo al juego del Manchester City ante el RB Leipzig por la vuelta de los octavos de final de la Champions League y ante la insistencia de los periodistas, se quitó la presión y obligación por ganar el título.

“Para la opinión pública sí. Eso no significa que esté de acuerdo con ello, pero se nos juzgará por esa competición. En mi primer partido de Champions aquí me preguntaron si había venido para ganar la Champions. Si entrenase al Real Madrid entendería esa presión, pero por mucho que progresemos eso es algo que no cambiará”, dijo Guardiola.

“No quiero decir que esté de acuerdo de ello, pero estoy seguro que seré juzgado por esta competición”, agregó el estratega español.

Guardiola también manifestó que es importante seguir en los torneos que están en disputa: “Es muy importante seguir en estas competiciones, porque te permiten seguir competitivos en los dos últimos meses de la temporada. Seguir intentando acercarnos al Arsenal, seguir en Europa… Eso sería bueno”

El City recibirá mañana la visita del Leipzig en el Emirates Stadium, serie que se

encuentra 1-1 y donde debe haber un ganador para conocer al clasificado.