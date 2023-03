VIDEO | Jeshua Urizar siempre estará agradecido con Douglas Sequeira

GUATEMALA – El defensor nacional dedicó palabras al entrenador costarricense.

Jeshua Urizar, jugador de Mixco, no escondió su agradecimiento con Douglas Sequeira, quien hasta hace unos días fue técnico del equipo. El defensor indicó que el tico fue el que le dio la oportunidad de debutar en la Liga Guate Banrural y por eso le guarda aprecio.

“Él fue el que me hizo debutar en la Liga Nacional, siento que porque estaba haciendo bien las cosas, me estaba preparando, pero él fue quien me dio la oportunidad, debuté y todo me está saliendo bien”, dijo Urizar.

“Siempre los entrenadores que te darán la oportunidad los tendrás en cuenta, así como con Julio en la Primear División, Sequeira y también con Loredo porque me dio la oportunidad, porque gracias a él estoy con la Selección y en el plantel mayor de Mixco”, agregó.

Acerca de la llegada de Fabricio Benítez comentó: “Ahora trataré de mantenerme, a seguir luchando, sin importar el técnico que venga hay que luchar por una oportunidad”.

Urizar debutó en la máxima categoría el 8 de octubre del 2022, desde entonces ha disputado ocho partidos y suma 379 minutos.