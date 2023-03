La carta de despedida de Juan Najarro a Achuapa

JUTIAPA. El portero dejó de pertenecer a la institución Cebollera y dejó un mensaje a la institución.

Juan Fernando Najarro fue la principal noticia en la semana en el equipo Cebollero. El guardameta no continuará siendo parte del Deportivo Achuapa en la Liga Guate Banrural, ya que jugará a partir de ahora en el Deportivo Zacapa en la Liga Primera División.

El portero jutiapaneco llegará a ocupar la plaza del guardameta uruguayo Álvaro García, quien quedó fuera de toda participación debido a una operación en uno de sus testiculos. Debido a eso el club platicó Juan Najarro y logró llegar a un acuerdo, para ser el nuevo guardían del conjunto gallo en este Torneo DoradoBet.

Antes de tener su primera participación con los zacapanecos, Najarro se despidió del equipo de Achuapa desde su cuenta personal, y dijo: «Muchas gracias Deportivo Achuapa por este tiempo de buenas experiencias y aprendizaje. He decidido separar mi camino por motivos personales, agradeciendo la forma que los aceptaron. Esto no cambia el amor y cariño que le tengo al club que me dio la oportunidad de ser jugador profesional y cumplir uno de mis sueños de toda la vida. Mis mejores deseos, éxitos y bendiciones. Nos vemos pronto!», finalizó.