David Chuc no olvidará su primer clásico

GUATEMALA. El jugador de Comunicaciones vivió un sueño el pasado sábado.

Comunicaciones enfrentó a Municipal el pasado sábado en el estadio Manuel Felipe Carrera, donde el equipo Crema sacó un empate de 3-3. En ese encuentro el volante David Chuc fue titular, y jugó durante el primer tiempo.

“Recordaré esto por siempre. Pareciera que esto no fuera cierto, pero es la realidad y antes que esto pasara yo ya lo había visto en mi mente”, expresó el jugador.

Eso sí, David Chuc ha reconocido que llegar a Comunicaciones no ha sido fácil, y señala que apunta a llegar más lejos con la institución. “Saber que hubo de todo para no estar aquí y ahora y que se veía lejos, pero claro, he tenido siempre al creador conmigo que hizo caminos donde no había. Siempre lo diré: dudé miles de veces en mis fracasos pero allí mismo creí también, y siempre seguí la luz de esperanza, esa esperanza que ahora resplandece sabiendo que aún falta más”, escribió el futbolista en su cuenta personal.

David Chuc llegó a Comunicaciones para reforzar el plantel en este Torneo Clausura 2023, y por el momento ha jugado 9 juegos en el campeonato en el que ha colaborado con un gol.