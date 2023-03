Se declaran listas para viajar a Huehuetenango

El equipo de Antigua GFC, de la Liga Mayor del futbol femenino, se declaró listo para viajar a Huehuetenango y solventar el compromiso por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2023 ante Xinabajul, juego que se disputará mañana a las 18:00 horas en el estadio Los Cuchumatanes.

El técnico nacional David Gardiner enfocó el último entrenamiento diseñando el once titular que enfrentará a las occidentales con sensibles bajas, ya que no podrá contar con cuatro jugadoras que aporta a la Selección Sub 20: Andrea Quiñónez (guardameta), Ariadna Olayo, Ximena Godoy (defensas), y su goleadora Kenya Vargas (mediocampista).

El cuadro panzaverde pasa por un buen inicio de torneo, ya que se ubica sublíder del campeonato con 7 puntos y +7 de diferencia de goles, a dos unidades de Unifut-Rosal, puntero del campeonato, mientras que Xinabajúl Femenil es tercero con 6 unidades.