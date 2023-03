Ancelotti no le tiene miedo al Barcelona

ESPAÑA – El italiano analizó el duelo de hoy contra los culés.

El Real Madrid recibirá hoy a las 14:00 horas la visita del Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, encuentro que para Carlo Ancelotti no lo ve como revancha tras perder la final de la Supercopa de Europa y tampoco muestra miedo ante los blaugranas.

«Es una competición distinta, ante un rival muy fuerte. Va a ser un partido entretenido, la afición lo va a disfrutar. Es un partido de 180 minutos para llegar a un final. No sé qué es el cagómetro», dijo Carletto en conferencia de prensa.

Acerca de la prioridad que le da a la Copa del Rey analizó: «Es una competición que al principio no es la más importante, pero cuando llegas a unas semis sí lo es. Las primeras fases de este torneo no siempre pones al equipo mejor, porque hay Liga, Champions… La Copa se hace importante no al principio, pero sí al final, claro que sí. Es una competición distinta, en 270 minutos puedes ganar un título. La Liga y la Champions son competiciones distintas».

«Las ganas no las tenemos por una revancha de la Supercopa, sino porque estamos cerca de un título y entonces en este club la caldera sube de temperatura. Solo por eso”, finalizó.

Los merengues buscarán ponerse en ventaja en la serie, para que en la vuelta del 5 de abril poder afrontar la vuelta en el Camp Nou.