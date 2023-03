A Olivera no le sorprendió que Xelajú se dedicara a defenderse

GUATEMALA – El técnico de los albos analizó el empate sin goles ante los chivos.

Willy Olivera habló del empate cero a cero de ayer de Comunicaciones ante Xelajú, en el que lamentó una vez más que no se fuera contundente a pesar de tener la posesión del balón, así como tampoco se mostró sorprendido que el rival tuviera como prioridad solamente esperar en su territorio.

“Esperábamos eso por los partidos que habíamos visto de Xela de visita, desde el inicio del partido el rival perdía tiempo, no quería jugar, situaciones claras de gol no tuvieron ninguna y nosotros tuvimos pocas, a pesar de que tuvimos la pelota, pero no tomamos la decisión correcta en el último cuarto”, dijo Olivera.

“Nosotros tomamos la iniciativa, pero tenemos que ser más certeros a las ocasiones que generamos, el futbol es de momentos, cuando tuvimos ocasiones claras tomamos decisiones incorrectas, tenemos que trabajar eso, terminar las jugadas y ser más efectivos”, agregó.

El charrúa también dio su punto de vista de los últimos juegos donde solamente se ha empatado: “Comunicaciones siempre tiene que salir a ganar, el equipo no viene bien, es cierto que dos partidos no se pudieron ganar, pero seguimos invictos y estamos peleando en las primeras posiciones, el Clásico tenemos que sacar los tres puntos, es lo que te exige Comunicaciones”.

Los cremas no han ganado sus dos últimos partidos, en ambos ha empatado sin goles ante Mixco y ahora ante Xelajú, que lo han hecho descender al tercer puesto.