Marcelo se despide del Olympiacos de Grecia

GRECIA – El brasileño se queda sin club de manera inesperada.

El defensor brasileño Marcelo dio a conocer que se desvinculado del Olympiacos de Grecia, decisión que tomó el mismo futbolista y que fue una noticia sorpresiva tomando en cuenta que llegó hace unos meses a la institución.

Marcelo dio a conocer su noticia en sus diferentes plataformas sociales, en el que quedó agradecido por el cariño recibido y por el momento es desconocido su próximo destino.

“He vivido momentos inolvidables en Grecia, en los que me dieron una cálida bienvenida a un nuevo hogar, no sólo para mí, sino también para mi familia. El Pireo y su gente tienen todo mi corazón y esta no será mi última vez en este increíble país”, redactó.

“Solo puedo expresar gratitud por llevar la camiseta de Olympiacos. Aunque la breve estancia, la experiencia y los amigos que hice allí estarán marcados para siempre en mi vida. Hoy me despido, pero dejo mi cariño y respeto al Presidente, a mis compañeros, a todos los empleados y aficionados del club. ¡Le deseo a Olympiacos un futuro exitoso!”, finalizó.