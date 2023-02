Icuté vio positivo el empate de Santa Lucía ante Comunicaciones

ESCUINTLA – El defensor no vio con malos ojos el punto que ganaron ante los albos.

Santa Lucía Cotzumalguapa empató sin goles versus Comunicaciones el sábado, aunque no se pudo ganar de local, para Mafre Icuté el resultado fue bueno porque se dio ante uno de los mejores equipos de la Liga Guate Banrural y cualquier unidad es importante para avanzar en la tabla.

“Para nosotros no es mal resultado, porque tenemos la necesidad de sumar, queríamos los tres puntos, pero delante estaba un rival fuerte, con historia y que línea por línea tiene buenos jugadores”, dijo Icuté.

“Tratamos por todos lados, sometimos a los cremas en varios momentos, pero no se dio el gol. El punto es importante, pero hay que continuar trabajando, tenemos que ganar todos los partidos, no hay de otra, no hay margen de error, queríamos los tres puntos pero se hizo un gran esfuerzo”, finalizó.