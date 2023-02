El Barcelona vuelve a distanciarse

En medio del escándalo por las acusaciones de soborno al Vicepresidente de la Comisión Técnica de Árbitros y, por medio de este, a los colegiados, el club catalán solventó su partido de este domingo contra el Cádiz y volvió a ponerse a ocho puntos del Real Madrid, segundo en la clasificación.

El problema en el que está envuelto el equipo culé, que habría sucedido durante unos veinte años podría traerle serias consecuencias penales y deportivas, sumado a su difícil situación en la Europa League, en la que no pudo vencer de local al Manchester United, a quien debe visitar el próximo jueves, pareció no afectar al plantel, del que el DT Xavi Hernández no se guardó nada para el partido de hoy, excepto por los lesionados, quizá pensando que LaLiga es lo único grande que pueden ganar, por lo que hay que darle prioridad.

Merced a ello, en el cierre del primer tiempo resolvió el cotejo con anotaciones de Sergi Roberto al 43 y Robert Lewandowski al 45+1, manteniéndose el 2-0 hasta el final del encuentro.

Barcelona llegó a 59 puntos tras cumplirse 22 jornadas, Real Madrid es segundo con 51 y Real Sociedad tercero con 43.

En los otros resultados de hoy, Elche perdió 0-1 contra Espanyol, Rayo Vallecano y Sevilla empataron a uno y Atlético de Madrid se impuso 1-0 a Bilbao. El único partido pendiente es Getafe contra Valencia, programado para mañana.