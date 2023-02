CRÓNICA| Guastatoya golea a Achuapa y lo pone cerca del descenso

JUTIAPA. El equipo Pecho Amarillo no tuvo problemas para vencer 3-0 al cuadro de Achuapa.

Deportivo Guastatoya y Achuapa se enfrentaron en el estadio David Cordón Hichos, en el partido que cerró la Jornada 7 del Torneo Clausura 2023.

Los Pecho Amarillos llegaban como claros favoritos, pero, también estaban conscientes que Achuapa podría complicarlos debido a los problemas que tiene en la tabla acumulada con la zona del descenso.

LAS ACCIONES

Guastatoya no demoró en tomar el control del juego, aunque se topó con un equipo cebollero que no llegó a encerrarse, y que trató también de proponer un buen partido en la casa de los Pecho Amarillo.

El equipo Guastatoyano se puso adelante en el marcador en el minuto 6, cuando contaron con un tiro libre cerca del área grande del equipo rival. Al cobro llegó el argentino Matías Galvaliz quien con su pierna derecha puso el balón en el ángullo superior para el 1-0.

En el 10 de juego el portero de los Cebolleros tuvo una mala salida de su área chica, pero Jorge Vargas no pudo aprovechar que la portería estaba desprotegida y Achuapa se salvaba de un posible gol.

En el minuto 15 y en la única clara oportunidad que tuvo el equipo visitante de hacer un gol, Kevin Bordón estrelló un balón en el palo izquierdo que sorprendía al portero tico Adrián De Lemos.

Guastatoya continuaba llegando con cierta facilidad al campo rival, pero le seguía haciendo falta definir en el último cuarto de cancha. Incluso en el minuto 21 Rafael González y Anllel Porras no se comunicaron y ambos se hicieron estorbo para conseguir el segundo gol.

Eso sí, antes de que pudiera terminar el primer tiempo, un grave error de Juan Najarro permitió que Rafael González colocará el 2-0 al rematar en soledad a la portería de Achuapa.

Para el segundo tiempo el equipo de Guastatoya ya no insistió como en los primeros cuarenta y cinco minutos, y permitió que el rival tomara cierto control del juego. Eso sí, a pesar de eso Achuapa no lo aprovechó y no pudo conseguir al menos el descuento.

Los Cebolleros incluso tuvieron un penal para decorar el marcador, pero Eliser Quiñones no aprovechó la pena máxima y cobró mal el penal al rematar a un lado de la portería. Lo negativo en ese penal para los locales, fue que Rubén Morales se fue expulsado por empujar levemente con el pecho al árbitro central Walter López, quien no dudo en mostrarle la tarjeta roja.

A pesar de estar con 10 jugadores Achuapa no lo aprovechó, y en lugar de poder descontar terminó viendo un tercer gol en su portería con una gran anotación de Víctor Armas quien desde fuera del área y de pierna izquierda colocó el 3-0.

El tiempo concluyó y Guastatoya consiguió tres puntos importantes que le permiten colocarse en la tercera posición con 13 unidades, mientras que Achuapa sigue sin ganar pero ahora están a solo dos puntos de la zona del descenso. Los Cebolleros tienen 30 unidades en la décima casilla, y lo sigue de cerca Deportivo Mixco con 28 cifras.

Vea todos los resultados y estadísticas de la Liga Guate Banrural haciendo click en los siguientes enlaces: