CRÓNICA | Triunfo a base de golazos

El equipo escarlata se impuso a Xinabajul Huehue gracias a una buena exhibición y un par de golazos para enmarcar.

Municipal hizo una de sus mejores presentaciones del torneo y terminó quedándose con tres valiosos puntos que lo acercan a quienes lideran el Clausura 2023.

Los primeros minutos del partido contra Xinabajul hacían pensar en un duelo parejo, tanto así que el destino pudo cambiar a los cinco minutos, pero el experimentado Bryan Ordóñez se comió el tanto huehueteco por no rematar de primera intención, ya que al querer acomodarse se le cerró la defensa.

Los ediles no tardaron en ripostar, pero comenzó el show de Liborio Sánchez, que le dijo no a Matos y Quezada, esto a pesar que cuando Xinabajul pasaba al ataque tejía mejor sus jugadas, pero no podía terminarlas.

De esa manera, el empate a cero persistía en el marcador hasta que al 33 Renato Sequén disparó un misil desde 25 metros y lo incrustó en el ángulo, donde el portero mexicano no podía hacer nada para que llegara la primera alegría del escaso público rojo que asistió al estadio de El Trébol.

Xinabajul no cambió su dinámica de juego y Municipal le repitió la dósis, solo que esta vez fue Pedro Altán quien colocó el balón en el ángulo luego de hacerse un espacio para rematar desde la entrada del área y, al minuto 59 el pleito estaba resuelto.

A partir de ahí los ediles administraron bien su ventaja, manteniendo lejos del marco de Navarro a los huehuetecos y dando el golpe final al 77, luego que el recién ingresado José Carlos Martínez hizo el uno-dos con Archila y «el Flaco» no tuvo inconvenientes para ponerle al marcador ribetes de goleada con el 3-0 que prevaleció hasta el final.

Como indicamos al principio, fue el mejor partido hasta ahora de Municipal, porque no sufrió mucho en defensa, tuvo un medio campo dinámico y su ataque fue efectivo, mientras sucedió todo lo contrario con Xinabajul, que ligó su segunda derrrota y se está cayendo en la tabla de posiciones.

