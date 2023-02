Video| La victoria de los ticos contra Guadalupe

GUATEMALA. Costa Rica inició el Premundial Sub-17 con una victoria.

La Selecciónde Costa Rica enfrentó a su similar de Guadalupe en el inicio del grupo G del Premundial Sub-17. Los ticos vencieron con un marcador de 2-1. En el que Sean Albitron abrió el marcador desde el minuto 5, y Andry Naranjo que amplió la cuenta en el 13 de juego que hacía pensar en una goleada.

No obstante Guadalupe se ordenó y comenzó a ganar terreno dentro del campo, incluso inquietando la portería de los ticos. Para la segunda parte la Selección de Guadalupe acortó distancias con un golazo de Yanis Bienville en el minuto 53 para darle una inyección de confianza a sus compañeros para buscar el empate.

Al final el equipo tico mantuvo la ventaja y se terminó llevando la victoria por 2-1 en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

Highlights 👀@fedefutbolcrc 🇨🇷 debuts in #CU17C with a victory against @LGF971 🇫🇷

— Concacaf (@Concacaf) February 13, 2023