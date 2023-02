CRÓNICA | Los Cremas prolongan la campeonitis de Cobán

Con un solitario gol de Azarías Londoño, Comunicaciones derrotó a Cobán Imperial, lo que dejó a los Cremas como líderes, mientras los Príncipes Azules siguen en una mala racha que lo tiene penúltimo en la tabla.

En los primeros minutos Comunicaciones tuvo el balón, pero jugaba a un ritmo lento, mientras Cobán Imperial también daba muestras de querer tratar bien el esférico, pero tampoco buscaba la velocidad.

De esa manera, transcurría el juego en el que poco a poco los albos tenían más presencia en el campo contrario, pero sin generar oportunidades claras, siendo excepción a ello un remate de Jorlian Sánchez al palo izquierdo a los nueve minutos, pero todo lo demás terminaba con remates precipitados desde muy lejos y sin dirección, por lo que Minor Álvarez no tenía intervenciones directas y, mucho menos, Fredy Pérez, que a no ser por un tiro libre de Janderson Pereira no lo hubiéramos visto en toda la etapa inicial.

Pasada la media hora el juego ya se había enredado en el medio, en donde los capitalinos fácilmente perdían el equilibrio y daban oportunidad para un contragolpe que nunca pudo gestar de manera adecuada el campeón nacional.

Cerrando el primer período Comunicaciones hizo una buena jugada con una cabalgata de Jorge Aparicio, que sirvió a Erick González y este a la posición de David Chuc en el frente del área, pero no se animó a rematar de primera y, al querer cambiar el perfil ya no pudo hacer una buena definición.

De esa manera se fueron 45 minutos con muy pocas emociones y muchas tarjetas, lo que dejó a seis jugadores condicionados para el segundo tiempo, tres por equipo.

En el segundo período la manija del encuentro la siguió teniendo Comunicaciones, cuyo técnico juntó en la cancha a Sánchez, Londoño, Lezcano y García, sin contar con las llegadas de segunda línea de Contreras y Aparicio más las subidas por las bandas de Santis y González, pero a pesar de ello el marcador seguía sin abrirse, a pesar de un remate a quemarropa de Sánchez salvado por Minor Álvarez de manera milagrosa y otra acción de Lezcano, que desde la izquierda dejó a Londoño cerca del punto penal para rematar sin marca, pero lo hizo por un costado.

La respuesta de Cobán fue una acción entre Cabrera y Martínez definida por Pereira con un tiro que se fue desviado por poco.

Hasta entonces las jugadas de los albos eran muy elaboradas, demasiado quizá, lo que daba tiempo para que los monarcas se agruparan y forzaran a los locales a los tiros de media distancia, por lo que resultó paradójico que el tanto de la victoria crema llegara en una jugada muy sencilla.

Se produjo a los 76 minutos, cuando Fredy Pérez controló un balón en uno de los hasta entonces pocos ataques de Cobán, lo entregó de manos a Lezcano y el tico, tras conducirlo unos pocos metros, hizo un pase entre líneas hacia donde Azarías Londoño ganó en velocidad y potencia para luego convertir con un remate por abajo ante la desesperada salida de Minor Álvarez.

El 1-0 obligó a Cobán a adelantar sus líneas para ir en busca del empate, contando con varios tiros libres para generar peligro, pero sin lograrlo.

La victoria le devolvió el primer lugar a Comunicaciones, con la misma puntuación que Xinabajul (7), mientras Cobán Imperial, que no gana desde el partido de ida de la final del Apertura 2022, está en el undécimo lugar y parece haber perdido la magia que lo convirtió en Campeón Nacional.

