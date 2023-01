Mourinho con deseos de volver a Inglaterra

ITALIA. El português no se siente cómodo en el equipo de la Roma.

El medio AS ha conocido por parte del sitio británico Daily Mail, que el entrenador José Mourinho no se siente cómodo con la Roma, ya que no se siente apoyado económicamente por el club para poder pelear por el Scudetto en Serie A de Italia.

Dicho medio agregó que el entrenador portugués tiene el deseo de volver al Chelsea, ya que también le significaría estar cerca de su familia que reside en Londres. Incluso no vería lejana la posibilidad de que el equipo inglés pueda cambiar de entrenador, debido a la incomoda posición en la que se encuentra en la Premier League (Décimo en la tabla).

José Mourinho está colocado con la Roma en el sexto puesto con 37 puntos, a 13 del líder Napoli que comanda la Serie A con 50 unidades.