Messi: Por suerte ya se dio lo que tanto soñamos

ARGENTINA – El 10 de la albiceleste habló por primera vez tras ganar el mundial

Lionel Messi habló por primera vez luego de ganar la Copa del Mundo de Qatar 2022, lo hizo para la estación radial UrbanaPlay y en el que dio sus sensaciones tras conseguir el tan anhelado trofeo, en el que manifestó que todo fue como siempre lo soñó.

“Desde ese día cambió todo, por suerte ya se dio lo que tanto soñamos, lo que deseaba durante toda mi carrera, y llegó sobre el final. Es pesadita la Copa, aunque hubo un quilombo tremendo, con otra Copa, pero no me importaba nada. Lo comentaba con los chicos, todo lo que imaginaba así fue, lo que fue con la gente, esas sensaciones de mi familia… Increíble, inimaginable”, dijo.

Acerca de las expectativas que tenían sobre que ganara el título comentó: “Había gente que deseaba que Argentina fuera campeona para verme campeón a mí, desde antes que empiece el Mundial, fue algo inexplicable porque no recuerdo algo así, esa energía hizo que al final se nos diera”.

“La vi ahí y la Copa me llamaba. Me decía: ‘Ya está, vení agárrame que ahora si la podes tocar’. Ya podía hacer todo eso. Aparte que vi que brillaba, sobresaltaba en ese estadio hermoso y no lo pensé”, agregó sobre el beso que le dio al trofeo antes de levantarlo.

El argentino fue la figura de su equipo en el Mundial, luego de lograr siete anotaciones y hacer dos en la gran final. Tras ganar el título fue nombrado el mejor jugador de la competición.