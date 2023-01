OPINIÓN | Ninguno ganó

La jornada inaugural del Clausura 2023 tuvo la peculiaridad de que no ganó ninguno de los equipos llamados a ser protagonistas.

El Campeón Cobán Imperial obtuvo un empate de visita, que quizá no sea tan malo, pero sus seguidores deseaban verlo iniciar la defensa de su título con una victoria. Antigua no tuvo el brillo de sus individualidades y terminó naufragando contra Malacateco, mientras Comunicaciones, que igual que los coloniales carece de una buena dirección, se terminó estrellando contra su propia incapacidad, sin que esto le reste méritos a Xinabajul. Entre tanto, Municipal fue más de lo mismo de los últimos tiempos, con graves problemas defensivos y un medio campo que no carbura.

Es apenas el inicio y hay que tomar en cuenta que el receso fue excesivamente largo, pero las buenas sensaciones quedan del lado de los Toros y Guastatoya (foto), que tienen madera para dar la pelea, mientras Xelajú seguirá siendo una incógnita imposible de descifrar.

La segunda fecha traerá el atractivo duelo entre Cobán Imperial y Antigua, que volverán a estar frente a frente como lo hicieron antes de Navidad en la Final del Apertura, pero ahora con la necesidad de ir por su primera victoria del Clausura.

Este artículo también fue publicado en la sección de Deportes de Nuestro Diario el miércoles 25 de enero.