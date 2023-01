VIDEO| Feiver Mercado quiere hacer historia con Malacateco

SAN MARCOS. El delantero de los Toros llega con grandes metas.

Deportivo Malacateco contrató al colombiano Feiver Mercado, quien llega con una gran trayectoria en el futbol de su país en donde ha alcanzado títulos como algunos de goleo.

El atacante ya ha tenido la oportunidad de jugar con Malacateco en los últimos amistosos del equipo, pero desde su llegada a la institución dejó claro que quiere dejar una huella en el club saliendo como campeón.

“Esperemos estar a la altura de esta gran institución. Donde he estado siempre he dejado mi huella, he dejado historia y en la mayoría de los clubes siempre he sido el goleador, esperemos esta no sea la excepción. Quiero ser campeón”, declaró Feiver Mercado.

Feiver Mercado ha jugado para Cortuluá, Deportivo Pasto, Deportivo Cali, CD América, Popayán, Centauros, Quindío y ahora que lo hará para Deportivo Malacateco.