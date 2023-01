Fallece Gianluca Vialli, icónico ariete italiano

INGLATERRA. El exfutbolista y leyenda de Italia Gianluca Vialli ha fallecido este viernes a los 58 años en Londres, donde permanecía hospitalizado por el deterioro de su salud tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas.

Vialli hizo parte del Cremonese, Sampdoria, Juventus y Chelsea y se desempeñaba en la selección italiana como jefe de delegación, cargo al que se vio obligado a renunciar el pasado 15 de diciembre.

El delantero jugó 59 partidos para su país y marcó 16 goles, participando en los mundiales de México 1986 (octavos de final) e Italia 1990 (tercer puesto) y siendo semifinalista de la Eurocopa de 1988. Allí forjó una sólida amistad con el actual DT, Roberto Mancini.

Su historia de éxito la escribió como campeón con Sampdoria (1 scudetto, tres Copas Italia y una Supercopa), Juventus (campeón de Serie A, una Copa de Italia, una Supercopa, Copa de la UEFA y Champions League de 1996) y Chelsea (ganador de una FA Cup, una Copa de la Liga, una Recopa y una Supercopa de Europa).

Con Información de RT y FútbolRed.

E perché, nonostante tutto, la nostra bella stagione è destinata a non finire mai. Continuerà a brillare in quel cielo cerchiato di blu su cui tu, Luca, hai firmato per sempre. «Per chi?». «Per noi!».

