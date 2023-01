Jucup tiene plena confianza en el trabajo de Centrone

HUEHUETENANGO. El mediocampista está feliz de llegar al equipo de Xinabajul.

Néstor Jucup volverá a jugar bajo el mando del técnico argentino Pablo Centrone, quien fue el elegido por la Junta Directiva de los huehuetecos para tomar la dirección técnica del equipo.

El jugador no ocultó su alegría por llegar a Xinabajul y dijo: “Estoy bastante familiarizado porque mi esposa es de Huehuetenango, incluso acá estuve hace unos días. Ahora tengo que aprovechar mi estadía acá y hacer un buen papel en Xinabajul”.

Jucup recordó la época cuando estuvo bajo la dirección de Centrone en Sanarate, y comentó: “Ya he trabajado con el entrenador Pablo Centrone, fue en Sanarate donde hicimos bien las cosas, en base a eso el sacará la mejor versión de cada uno y con la mentalidad de hacer cosas importantes en mi parte habrá entrega y sacrificio”.

Si bien es cierto Xinabajul no tiene problemas en el tema del descenso, pero el técnico argentino tendrá la dura tarea de no caer en los puestos de peligro para no comprometer al club a caer a la Primera División.