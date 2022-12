Paredes lamenta la salida de Moscoso de Comunicaciones

GUATEMALA. El ex portero de Comunicaciones se pronunció por la salida de Kevin Moscoso.

La salida de Kevin Moscoso generó varias opiniones en el ambito del futbol nacional. Juan José Paredes, uno de los porteros ya retirados y que jugó en Comunicaciones, se pronunció por la salida del guardameta Kevin Moscoso.

El ex capitan Crema opinó por medio de su cuenta de tuiter, y dijo: «Cómo Crema lamento mucho la salida del Canche, no era él quien tenía que salir. Sin embargo hoy más que nunca lo admiro, al tipo le gusta competir y no estar acomodado en banco de suplentes a sabiendas que debe ser titular pero por cosas extrañas jamás lo será!! ¡¡Ánimo Canche!!», colocó Paredes.

Kevin Moscoso tendrá su segundo reto en su carrera futbolística, ya que cuando salió del equipo Albo la primera vez, emigró para Siquinalá donde también jugó con el riesgo de descenso.