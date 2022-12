Ya hay Calendario para el Clausura 2023

Esta fue la primera Asamblea presencial de la Liga Nacional, tras casi tres años de pandemia.

Los presidentes y representantes de cada uno de los clubes afiliados se hicieron presentes en la reunión, en la que sortearon el calendario de juegos del torneo Clausura 2023, en el que Cobán Imperial luchará por defender la corona obtenida el domingo recién pasado.

Luego de aprobarse la agenda y el acta de la última asamblea, realizada el 7 de junio, Xelajú MC solicitó se le autorizara no jugar su partido de la Jornada 14 el 25 de marzo, debido a que es probable que realicen una gira por Estados Unidos, mientras Guastatoya pidió adelantar su partido de la Jornada 1 para el jueves 12 de enero por no contar con el estadio David Cordón Hichos el domingo 15 debido a un concierto, y Comunicaciones pidió correr el inicio del torneo para el 21 y 22 de enero, lo que fue aprobado con una votación de 8-4.

Esto también dejó sin materia la solicitud de Guastatoya, mientras Xelajú obtuvo el respaldo de todos los asambleístas.

Conocidos estos puntos se procedió a hacer el sorteo de las distintas jornadas del próximo campeonato, cuyo resultado puede consultar en la sección de ESTADÍSTICAS de Guatefutbol y en nuestra Aplicación para teléfonos inteligentes.

Primera Jornada, 21 y 22 de enero

Achuapa vs Cobán Imperial

Guastatoya vs Municipal

Comunicaciones vs Xinabajul Huehue

Antigua GFC vs Malacateco

Iztapa vs Mixco

Santa Lucía Cotz vs Xelajú MC

Las fechas y horarios oficiales serán confirmados por la Liga Nacional en los primeros días del próximo año.

Luego del sorteo del calendario se discutió el tema del VAR Light, el cual fue aprobado, por lo que será implementado a partir de la Temporada 23-24, siendo el contrato de cuatro años con la empresa que brindará el servicio, debiendo cada equipo aportar aproximadamente quince mil dólares anuales.